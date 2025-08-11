Kırklareli Valisi Uğur Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'ı kabul etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'ı makamında kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Turan, Kırklareli'nin güvenliği için sürekli çalıştıklarını vurguladı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'ı makamında kabul etti.
Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevine yeni atanan Aslan'a başarılar dileğinde bulundu.
Aslan'a kent hakkında bilgi veren Turan, Kırklareli'nin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
Aslan da kentte görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel