Kırklareli Valisi Turan, yeğeni şehit olan İl Müftüsü Eviş'e taziyede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yeğeni şehit olan İl Müftüsü Yusuf Eviş'e taziye ziyaretinde bulundu.

Turan, şehit polis memuru Hasan Akın ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatına baş sağlığı diledi.

Yaralılara acil şifa dileyen Turan, polis merkezine düzenlenen alçak saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Turan, yapılan saldırılı ile Türk milletinin derin bir hüzne boğulduğunu ifade etti.