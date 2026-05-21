Kırklareli Valisi Turan, Vize Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'den bilgi alan Turan, yapımı devam eden ve planlanan eğitim yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimin devletin öncelikli konuları arasında yer aldığını vurgulayan Turan, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donanmış, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak yetişmesi için eğitim yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Ziyarette, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de bulundu.