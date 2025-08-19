Vali Turan Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Ramazan Kahraman'ı evinde ziyaret etti.

Vali Turan, Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyünde yaşamını sürdüren gazi Kahraman ve eşi Sevim Kahraman ile bir süre sohbet ederek isteklerini dinledi.

Gazilerin, milletin onur ve şeref abideleri olduğunu ifade eden Turan, her fırsatta şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldiğini belirtti.

Şehit ve gazilerin vatanı, milleti, ay yıldızlı bayrağı ve tüm mukaddesatı uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyduğunu vurgulayan Turan, "Bu topraklarda huzur içinde yaşamamızı, kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin destansı mücadelesine borçluyuz." dedi.

Ziyarette Vize Kaymakamı Kemal Balaban ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk de yer aldı.