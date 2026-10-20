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Kırklareli Valisi Turan, ilahiyat öğrencilerine mesleki tecrübelerini anlattı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, kente gelen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerini makamında kabul etti. Turan, öğrencilerle Kırklareli’nin değerleri üzerine sohbet edip mesleki tecrübelerini paylaştı ve gençlere tavsiyeler verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerini makamında kabul etti.

İl Müftülüğü koordinesinde kamu-üniversite iş birliğiyle düzenlenen gezi programı kapsamında Kırklareli'ne gelen heyette, İl Müftü Yardımcısı Bahar Canset Dündar, Demirköy İlçe Müftüsü Çağlar Yılmaz ve öğrenciler yer aldı.

Kabulde öğrencilerle bir süre görüşen Vali Turan, Kırklareli'nin tarihi, kültürel ve sosyal değerleri üzerine sohbet etti.

Kamu yönetimi ile mülki idareye ilişkin mesleki tecrübelerini de öğrencilerle paylaşan Turan, gençlere rehberlik edecek tavsiyeler verdi.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA
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