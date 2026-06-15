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Vali Turan'dan Jandarma'nın 187. Yılına Özel Kabul

Vali Turan'dan Jandarma'nın 187. Yılına Özel Kabul
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde İl Jandarma Komutanı ve heyetini makamında ağırlayarak, teşkilatın huzur ve güvenlikteki önemini vurguladı, personeli tebrik etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Turan, jandarmanın köklü tarihi, üstün görev anlayışı ve fedakar mensuplarıyla toplumun huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Vatanın huzuru, milletin güvenliği ve devletin bekası için gece gündüz demeden görev yapan jandarma personeline teşekkür eden Turan, tüm teşkilat mensuplarına görevlerinde başarı diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmet, gazileri minnetle yad ettiğini ifade eden Turan, Jandarma Teşkilatının başarılarının daim olmasını temenni etti.

Turan, İl Jandarma Komutanı Eskitürk ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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