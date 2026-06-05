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Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sohbet etti, isteklerini dinledi ve yaşlıların toplumun hafızası olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Yaşlılarla bir süre sohbet eden Turan, huzurevi sakinlerinin isteklerini dinledi.

Turan, aile kurumunun milletin en güçlü dayanağı olduğunu belirterek, yaşlıların bilgi, tecrübe ve hayat birikimleriyle toplumun hafızasını temsil ettiğini belirtti.

Kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesinin, aile yapısının korunmasının ve milli ile manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel unsurlarından olduğunu ifade eden Turan, yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu kaydetti.

Turan, huzurevinde kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, kurum yöneticilerine ve personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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