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Kırklareli Valisi Turan, Demirtaş Mahallesi Muhtarı Kocabalta'yı evinde ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirtaş Mahallesi Muhtarı Serdal Kocabalta'yı evinde ziyaret etti. Turan, ziyarette mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirtaş Mahallesi Muhtarı Serdal Kocabalta'yı evinde ziyaret etti.

Kocabalta ve ailesiyle sohbet eden Vali Turan, gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Vali Turan, mahalle sakinlerinin talepleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Turan, "Mahallelerimizin huzuru, refahı ve vatandaşlarımızın mutluluğu için gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin taleplerini dinlemek, çözüm üretmek ve her daim vatandaşlarımızla gönül gönüle olmak bizim önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Vali Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş da bulundu.

Kaynak: AA
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