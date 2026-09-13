Kırklareli Valisi Turan'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel'i ziyaret etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Uğur Turan ile Bölge Müdürü Yücel, kentte sürdürülen ulaştırma ve altyapı çalışmaları ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Turan, Kırklareli'nin ulaşım ağını güçlendirecek ve altyapı standartlarını yukarılara taşıyacak her türlü yatırımı yakından takip ettiklerini belirterek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarette, Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven de hazır bulundu.

Kaynak: AA