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Vali Turan'dan şehit ailesine ziyaret

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Vize ilçesine bağlı Kömürköy'de gerçekleşen ziyarette Vali Turan'a, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu eşlik etti.

Şehit annesi Gülter Gönülal ile bir süre sohbet eden Turan, devletin tüm kurumlarıyla şehit ailelerinin her daim yanında olduğunu vurguladı.

Şehit ailelerinin Türk milletinin en kıymetli emanetleri olduğunu belirten Turan, "Aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerini daima baş tacı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, edilen duaların ardından Vali Turan şehit annesine sağlık, huzur ve afiyet dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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