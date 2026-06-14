Vali Turan, Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Turan, Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde yaşayan şehit Yalap'ın babası Elmas ve annesi Kıymet Yalap ile bir süre sohbet etti.

Şehitlerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Turan, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın devletin ve milletin en önemli vazifelerinden biri olduğunu vurguladı.

Turan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Ziyarette, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü de bulundu.