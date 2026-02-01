Haberler

Kırklareli'de Eğitim Vizyonu Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geleceğin teminatı olan öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerleriyle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinciyle gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmesi hedefiyle 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemine adım atıldığını belirtti.

Eğitimin yalnızca bilgi aktarımı süreci olmadığını, aynı zamanda karakterli, sorumluluk sahibi ve ülkesine gönülden bağlı nesiller inşa etmeyi amaçladığını vurgulayan Turan, öğrencilerin yeni döneme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını kaydetti.

Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olan ay yıldızlı bayrak ile eğitimin, medeniyet yolculuğundaki belirleyici rolünün birlikte ele alındığını ifade eden Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' ve 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak' hedefi doğrultusunda şekillenen bu yaklaşım, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimini bütüncül bir anlayışla desteklemektedir. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılının ilimiz, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fedakarca görev yapan öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum, görevleri başında şehit düşen eğitim şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

