Vali Turan'dan 15 Temmuz Gazilerine Ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 temmuz gazileri Akın Deniz Ayten ve Kadir Altıntaş'ı evlerinde ziyaret etti.

Vali Turan'a ziyaretlerde eşi Nihal Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş ve Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan eşlik etti.

Turan, konuşmasında, 15 temmuzu asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletin 15 temmuz gecesi meydanlara çıktığını ifade eden Turan, vatanına, bayrağına, devletine ve milli iradesine sahip çıkarak destansı bir direnişi ortaya koyduğunu belirtti.