Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de esnaf ziyaretinde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla ile Adil Onat Caddesi'nde esnafı ziyaret edip sohbet etti.

Esnafa bol kazançlar dileğinde bulunan Turan, esnafın ticaret hayatının can damarı olduğunu söyledi.

Alın teriyle üretim yapan ve ilçe ekonomisine katkı sunan esnafa teşekkür eden Turan, devletin her zaman üreticinin ve esnafın yanında olduğunu belirtti.

Turan, vatandaşlarla da sohbet edip, talepleri dinledi.