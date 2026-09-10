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Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni görevine başlayan kurum müdürlerini makamında kabul ederek başarı dileklerinde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni görevine başlayan kurum müdürlerini makamında kabul ederek başarı dileklerinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Turan, Kırklareli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü olarak atanan Ömer Çekiç'i kabul etti.

Çekiç ile bir süre görüşen Vali Turan, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Turan daha sonra İl Müftüsü Yusuf Eviş eşliğinde, İl Müftü Yardımcılığı görevine başlayan Bahar Canset Dündar'ı ağırladı.

Turan, Dündar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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