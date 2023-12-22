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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tevfik Fikret Ortaokulunda incelemede bulundu

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tevfik Fikret Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ekici, okul binasını gezip bilgi aldıktan sonra derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti. Eğitim alanında yapılan yatırımlara dikkat çeken Ekici, kentin eğitimdeki başarılarını artırmak için çalıştıklarını belirtti. Toplantıda ise Kırklareli'de Afet Bölge Risk Müdahale konusu ele alındı ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tevfik Fikret Ortaokulunda incelemede bulundu.

Okul binasını gezen Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

Daha sonra derslikleri gezen Ekici, öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim alanında son yıllarda ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Ekici, kentin adının eğitimdeki başarılarla duyurmak için çalıştıklarını söyledi.

Ekici, öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Afet Bölge Risk Müdahale Toplantısı

Kırklareli'nde Afet Bölge Risk Müdahale Toplantısı düzenlendi.

Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda afet anında alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da Afet Müdahale Merkezi Müdürlüklerinde görevli personel katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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