Kırklareli Valiliğinden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Kırklareli Valiliği, rüzgarlı hava koşulları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı ve gerekli önlemleri almalarını istedi.

Kırklareli Valiliği, kentte etkili olan rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk ve rüzgarlı havalarda gerekli önlemleri alalım. Soba bulunan odalarda uyumayalım, soba ve baca temizliğini düzenli yaptıralım. Havasız alanlarda şofben kullanmayalım. Soba kurulumunu doğru yapalım, menfezleri kapatmayalım. Baş ağrısı, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezini arayalım."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
