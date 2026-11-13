Kırklareli Valiliği hava nedeniyle motosiklet ve moto kuryeleri trafiğe çıkarmıyor

Kırklareli Valiliği hava nedeniyle motosiklet ve moto kuryeleri trafiğe çıkarmıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin ikinci duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağını bildirdi. Karar, trafikte seyir ve can güvenliği için önleyici tedbir olarak açıklandı.
Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler alındığı bildirildi.
Açıklamada, trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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