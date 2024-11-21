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Kırklareli Üniversitesinde Yangın Paniği

Kırklareli Üniversitesinde Yangın Paniği
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Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ndeki derslik binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay hakkında güvenlik önlemleri alındı ve öğrenciler diğer derslik binalarına yönlendirildi.

Kırklareli Üniversitesinde derslik binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü 2. Merkezi Derslik binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Derslik binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Bu sırada üniversiteye gelen akademik personel ve öğrenciler derslik binası bahçesinde bekledi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğrenciler diğer derslik binalarına yönlendirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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