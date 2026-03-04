Haberler

Kırklareli'nde "Adalet Kavramının İmkanları ve Sınırları" konferansı düzenlendi

Güncelleme:
Kırklareli Üniversitesi'nde 'Adalet Kavramının İmkanları ve Sınırları' konulu konferans gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Derya Bulut, adaletin felsefi, hukuki, toplumsal ve etik boyutlarına değindi.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Kayalı Kampüsünde düzenlenen konferansta konuşan Belediye Başkanı Derya Bulut, adalet kavramının önemli olduğunu söyledi.

Herkesin adaletinin vicdanı olduğunu ifade eden Bulut, adalet kavramının felsefi, hukuki, toplumsal ve etik boyutlarıyla da ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ardından Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassale de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.

