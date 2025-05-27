Kırklareli Üniversitesi Sağlık Turizminde Balkanlarla İş Birliği Yapacak

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Turizminde Balkanlarla İş Birliği Yapacak
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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, sağlık turizmi alanında Balkan ülkeleri ile iş birliğine geçeceklerini duyurdu. Tıp Fakültesinin çalışmalarına ağırlık vererek, sağlık turizmi üzerinden ortak projeler geliştirmeyi planlıyorlar.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, sağlık turizminde Balkan ülkeleri ile iş birliği yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

Ak, rektörlükte düzenlediği basın toplantısında üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kısa bir süre önce göreve başladıklarını ifade eden Ak, Tıp Fakültesinin çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Çalışmalara sağlık turizmiyle başladıklarını anlatan Ak, "Üniversite olarak artık Balkan ülkelerine açılacağız. Sağlık turizminde Balkan ülkelerine hitap etmek istiyoruz. Balkan ülkeleri ile ortak çalışmalar yapacağız." dedi.

Ak, gelecekte Asya ülkeleriyle de çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Halk ile üniversitenin bütünleşmesi için gayret ettiklerini anlatan Ak, güzel işler yapacaklarına inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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