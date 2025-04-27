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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'a Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik ziyarette bulundu. Başsavcı Eroğlu, üniversitenin çalışmalarını destekleyeceklerini ifade etti.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, rektör Ak'ı makamında ziyaret etti.

Eroğlu, rektör Ak'a görevinde başarılar dileğinde bulundu.

Üniversite ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, bundan sonra da üniversitenin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak ise üniversite hakkında Eroğlu ile Gedik'e bilgi verdi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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