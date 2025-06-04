Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak, Trakya Kalkınma Ajansı ve Ticaret Odası Temsilcilerini Ağırladı
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul ederek, üniversitenin gelişimi ve toplumla entegrasyonu hakkında bilgi verdi.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.
Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında Şahin ile Ilık'a bilgi verdi.
Üniversitenin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Ak, üniversitenin toplumla iç içe olmasını istediklerini kaydetti.
Şahin de Rektör Ak'a çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel