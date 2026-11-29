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Kırklareli Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrenci ve mezunlara yönelik kariyer destek eğitim programını açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, doğrudan akademik birimler esas alınarak planlanan programla öğrencilerin kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, akademik birimlerin kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı sunulması amaçlanıyor.

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenci ve mezunlar, program tarihlerini ve konu başlıklarını inceleyerek başvurularını Kırklareli Üniversitesi internet adresinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, her ay düzenlenecek eğitimler için bir önceki ayın 15'inde başlayıp ilgili ayın 10'una kadar sürecek.

Kayalı Kampüsü'nde yüz yüze yapılacak eğitimlerde kontenjan 25 kişiyle sınırlandırılırken, çevrim içi düzenlenecek programlarda kontenjan sınırlaması uygulanmayacak.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara e-katılım belgesi verilecek.

Kaynak: AA