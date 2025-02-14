Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında yapılan toplantıda akademik personel, fakültenin mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgiler paylaştı.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesinin "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi 3. Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında, akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, toplantıda, fakültenin mevcut durumu ve akademik hedefler hakkında bilgi verdi.

Şengörür, konuşmasında, 2024-2025 akademik yılı bahar döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.

Kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Şengörür, Kırklareli Üniversitesinin her geçen yıl büyüyerek gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından fakültenin faaliyet raporları değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı
img

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
img

Tarkan'dan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.