Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesinin "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi 3. Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında, akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, toplantıda, fakültenin mevcut durumu ve akademik hedefler hakkında bilgi verdi.

Şengörür, konuşmasında, 2024-2025 akademik yılı bahar döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.

Kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Şengörür, Kırklareli Üniversitesinin her geçen yıl büyüyerek gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından fakültenin faaliyet raporları değerlendirildi.