Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit İğneada Polikliniğinde İncelemelerde Bulundu
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Demirköy Toplum Sağlığı Merkezine bağlı İğneada Birim Polikliniğini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi ve kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırma çabalarına dikkat çekti.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Demirköy Toplum Sağlığı Merkezine bağlı İğneada Birim Polikliniğinde incelemede bulundu.

Merkezi gezen Cerit, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hekim ve hemşirelerle bir araya gelen Cerit, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

Sağlık personelinin gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Cerit, kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için de canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
