Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla gün boyunca sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu süreceği öngörülüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel