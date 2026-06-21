Vize Kaymakamı şehit ailesini ziyaret etti, altyapı çalışmaları incelendi

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesi ve gazilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, 19 Ekim 2011'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Er Ufuk Bozkurt'un ailesini evinde ziyaret etti.

Şehit babası Fedai Bozkur'un babalar gününü kutlayan Balaban, aile bireyleriyle sohbet etti.

Alt yapı çalışması

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi.

Bulut, Karahıdır Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Altyapı yatırımlarına önem verdiklerini ifade eden Bulut, ekiplerin aralıksız çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Kentte altyapıya yıllardır müdahale edilmediğini dile getiren Bulut, "Sağlığımızı tehdit eden o eski, asbestli boruları tamamen söküp atıyoruz. Hem kayıp kaçakların önüne geçiyor hem de evlatlarımıza musluklarından sağlıklı, güvenli su akan bir gelecek hazırlıyoruz." diye konuştu.