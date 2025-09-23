Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ziyaretlerde bulundu.

Özderin, Kıbrıs gazisi Salih Türk'ü evinde ziyaret etti.

Gazi Türk ile bir süre sohbet eden Özderin, daha sonra istekleri dinledi.

Özderin ardından hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Haşim Gülersoy'un eşi Şaziye Gülersoy'u da evinde ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, Evrenli Şehitler İlkokulu ile Çakıllı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle de sohbet eden Akdemir, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Akdemir, eğitim öğretim süreci ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.