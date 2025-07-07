Kırklareli Valisi Uğur Turan, Geleneksel İmam Hatip Mezunları Buluşması Programı'na katıldı.

Vali Turan, Karahıdır Korusu'nda düzenlenen programda bu tür programların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu söyledi.

Mezunların yıllar sonra bir araya gelerek anılarını yad ettiklerini ifade eden Turan, öğrencilik yıllarının insanın hayatındaki en güzel dönem olduğunu kaydetti.

Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da katıldı.

Vali Turan, şehit ailelerini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Turan, talepleri de dinledi.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade eden Turan, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bu günlere ulaştığını kaydetti.