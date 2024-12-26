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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesi ve kurum ziyaretlerinde bulundu.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesi ve kurum ziyaretlerinde bulundu.

Balaban, şehit polis memurları İbrahim Çınar'ın eşi Neziye Çınar'ı evinde ziyaret etti.

Şehit ailesinin isteklerini dinleyen Balaban, bir süre sohbet etti.

Kaymakam Balaban daha sonra Kıyıköy Jandarma Karakol Komutanlığı ile Vize PTT Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Akdemir, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında öğretmenlere bilgi vererek, bu model ile erdem, değer, eylem ve beceriler gibi bileşenlerden oluşan bütüncül bir yaklaşımla eğitimde kaliteyi artırmayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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