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Kırklareli'nde yükümlülere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Kırklareli'nde yükümlülere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
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Kırklareli'nde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden hizmet alan yükümlülere yönelik Madde Kullanım Riski ve Bağımlılıktan Korunma eğitimi düzenlendi. Uzmanlar, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerini, korunma yöntemlerini ve erken teşhisin önemini anlattı.

Kırklareli'nde, yükümlülere yönelik Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden hizmet alan yükümlüler için bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Uzman personel tarafından yapılan sunumlarda, bağımlılık yapıcı maddelerin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ile bağımlılıktan korunma yöntemleri ele alındı.

Maddelerin merkezi sinir sistemi ve diğer hayati organlar üzerinde bıraktığı kalıcı fiziksel zararlara dikkati çekilen eğitimde, bağımlılığın aile ilişkileri ve sosyal yaşam üzerindeki yıkıcı etkileri anlatılarak, bu süreçte profesyonel destek mekanizmalarına başvurulmasının önemi vurgulandı.

Programda ayrıca erken teşhisin önemine değinilerek; ailelerin çocuklarında gözlemleyebileceği ani davranış değişiklikleri, akran baskısıyla baş etme becerileri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmanın bağımlılığın önlenmesindeki rolü hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplam 38 yükümlünün katıldığı eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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