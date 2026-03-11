Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. E.B.'nin üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Yapılan aramalarda toplam 597 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akalar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.B'nin üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli E.B, emniyet sorgusunda uyuşturucuyu F.Ö. ile Y.S'den temin ettiği iddiası üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, F.Ö. ve Y.S'nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 597 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ö. ve Y.S. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

???????

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

İstanbul'da metroda skandal görüntüler
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı

Canlı yayında gündem yaratacak itiraf
Savaşta ABD ve İsrail'e darbe! Peş peşe düşürüldüler

Savaşta ABD ve İsrail'e darbe! Peş peşe düşürüldüler
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı