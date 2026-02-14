Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 450 gram bonzai ele geçirilen S.K. isimli zanlı tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma kapsamında şüpheli S.K'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli S.K'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelinin evindeki aramada 450 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel