Haberler

Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 450 gram bonzai ele geçirilen S.K. isimli zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma kapsamında şüpheli S.K'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli S.K'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelinin evindeki aramada 450 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

10. kez hastaneye kaldırılan Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf