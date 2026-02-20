Haberler

Kırklareli'nde üreticilere süt sağım hijyeni eğitimi verildi

Güncelleme:
Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen süt sağım hijyeni eğitimi, üreticilerin standartların korunması ve kalitenin arttırılması konusundaki bilgilerini tazelemesini sağladı.

Kırklareli'nde üreticilere süt sağım hijyeni eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde İnece beldesinde üreticilere yönelik süt sağım hijyeni eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Kentte Avrupa standartlarında süt üretildiğini ifade eden Karaca, standartların korunması ve kalitenin arttırılması için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından, görevliler tarafından süt sağımı hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
