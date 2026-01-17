Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi

Kırklareli Belediyesi tarafından Dans Festivali düzenlendi.

Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'dan dansçılar katıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, insanın kalbinin attığı her yerde dans edilebileceğini söyledi.

Kırklareli Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini ifade eden Bulut, bu etkinliklerin her yaştan insanı bir araya getirdiğini belirtti.

Festivale katılanlara teşekkür eden Bulut, bu tür faaliyetlerin artarak süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dansçılar performanslarını sergiledi.

Ardından Bulut, dansçılar ve vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti.