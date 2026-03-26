Kırklareli'nde 33 haftalık doğan üçüzler sağlığına kavuştu

Kırklareli'nde 33 haftalıkken dünyaya gelen üçüz bebekler, 20 günlük yoğun bakım sürecini atlattı ve ailelerine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

Kırklareli'nde yaşayan bir çift, rutin kontroller için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanede, Doç. Dr. İsmail Temur tarafından yapılan tetkikler sonucu çiftin üçüz bebek beklediği belirlendi. Sancılarının erken başlaması nedeniyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen anne adayının doğumu, yapılan müdahaleyle 33'üncü haftada gerçekleştirildi.

Doğumda 1 kilo 400 gram, 1 kilo 450 gram ve 1 kilo 700 gram ağırlığında üç bebek dünyaya geldi.

Prematüre bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Riskli durumlarının ortadan kalkmasının ardından sağlıklı şekilde taburcu edilen bebekler, ailelerine teslim edildi.

"Bebekleri sağlıkla ailenin kucağına teslim edebilmek en büyük mutluluk"

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli doktor Şebnem Kader, AA muhabirine, erken doğum nedeniyle bebeklerin yoğun bakıma alındığını söyledi.

Hastanede ilk kez üçüz bebek doğumunun gerçekleştiğini belirten Kader, bebeklerin 20 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştuğunu kaydetti.

Bebeklerin taburcu edilmesinden dolayı büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Kader, "Erken doğum, pek çok sıkıntıyı beraberinde getiren bir durumdur. Bebeğin gebelik haftası ne kadar düşükse karşılaşılabilecek sorunlar o kadar fazla olabiliyor. Çok şükür bebeklerimizle ilgili karşımıza çıkan sorunları hafif şekilde atlatmayı başardık." diye konuştu.

Doğum sürecinde üçüzler için büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Kader, üçüzlerin doğumundan sonra da heyecanın devam ettiğini kaydetti.

Bebeklerin 20 günlük yoğun bakım sürecinin sona ermesiyle evlerine gönderildiklerini ifade eden Kader, "Her bir bebek bizim için yeni açılan bir sayfa oluyor. Bebekleri sağlıkla ailenin kucağına teslim edebilmek en büyük mutluluk." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
