Kırklareli'nde Turizm Master Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Turizm Master Planı Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanlığı 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen tarafından kentte sürdürülen turizm çalışmaları ile yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Vali Turan, kentin turizm stratejisinin bilimsel ve sürdürülebilir bir yaklaşımla belirlenmesi, turizm gelirinin artırılması, sezonun yıl geneline yayılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kentin doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıktığını ifade eden Turan, Kırklareli'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.