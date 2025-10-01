Kırklareli'nde Turizm için Arkeoloji Projesi Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Geçmişi Keşfetmek, Turizm için Arkeoloji Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Bulgaristan Kameno Belediye Başkanı Zhelyo Vardunski, Burgaz Bölge Tarih Müzesi temsilcisi Rodavesta Steward ile proje ekipleri katıldı.

Şen, yaptığı konuşmada proje kapsamında komşu iki ülkenin kültürel mirasının sürdürülebilir şekilde korunmasına katkı sağlanacağını söyledi.

Aşağıpınar Ören Yeri'nin tanımı ve bilinirliği için çocuklarla eğitim çalışmaları yapmayı planladıklarını ifade eden Şen, proje çalışmalarının 24 ay süreceğini kaydetti.

Katılımcılar daha sonra Aşağıpınar Ören Yeri'ni ziyaret etti.