Kırklareli'nde Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Kırklareli'nde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Cazibe Merkezinde düzenlenen etkinlikte, kentte trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığınca bu yıl mottonun "Bir Kural Bir Ömür" olarak belirlendiğini ifade eden Turan, sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da denetimler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere Vali Turan tarafında ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Bulut, ziyarette bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Bulut, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kadınların hazırları el ürünleri sergisini de inceleyen Bulut, kadınlarla sohbet etti.

Bulut, kadınların hayatın her alanında daha görünür, daha güçlü olmaları için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.