Kırklareli'nde Teke Deresi Kurudu
Kırklareli'nde yaz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi'nin su seviyesi düşerek kurudu. Bu durum besicileri olumsuz etkiliyor.
Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu.
Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.
Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.
Deredeki suyun kesilmesi, büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılayan besicileri de olumsuz etkiledi.
Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel