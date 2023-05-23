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Kırklareli'nde tartıştığı babasını öldüren zanlıdan 'alkollüydüm hatırlamıyorum' savunması

Kırklareli'nde tartıştığı babasını öldüren zanlıdan 'alkollüydüm hatırlamıyorum' savunması

Güncel Haberler

Kırklareli'nde tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlının emniyette verdiği ifadesinde 'alkollüydüm hatırlamıyorum' savunması yaptığı belirtildi.

Kırklareli'nde tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlının emniyette verdiği ifadesinde "alkollüydüm hatırlamıyorum" savunması yaptığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocahıdır Mahallesi Balkan Caddesi'nde babası Özcan M'yi (65) bıçakla öldüren Anıl M. (26), emniyette verdiği ifadesinde, "alkollüydüm hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Anıl M. (26) ile babası Özcan M. (65) arasında 16 Mayıs salı günü tartışma çıkmış, tartışmanın ardından zanlı babasını bıçakla yaralamıştı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen baba hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan zanlı suç aleti bıçak ile yakalanıp, tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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