Kırklareli'nde Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 112. Şube Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Ziraat Odaları başkanları ve sulama kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, su kaynaklarının güncel durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

İklim değişikliği ve kuraklığın üreticiler üzerindeki etkisini minimize etmek, suyun etkin kullanımı, ekin zamanlarının doğru tespiti ve anız yakmanın zararları konularında bilgilendirme faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

Tanrıseven, sanayiden tarıma kadar her sektörün yağışa ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Krizleri atlatmanın yolunun alınacak tedbirlerle mümkün olabileceğini ifade eden Tanrıseven, "Kamuoyunun bilinçlendirilmesi, paydaşların sürece dahil edilmesi ve modern tarımsal su kullanımının planlanması hayati önem taşıyor. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve üreticilerimizle koordineli çalışarak, kriz derinleşmeden önlemlerimizi alacağız."dedi.

Toplantı, sürdürülebilir sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve kuraklık eylem planı kararlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.