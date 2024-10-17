Kırklareli'nde Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.G. yönetimindeki 39 T 0678 plakalı taksi, Çoban Çeşme mevkisinde G.S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki H.A. ve C.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.