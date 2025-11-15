Kırklareli'nde SUV Araç Devrildi: 8 Düzensiz Göçmen Yaralandı
Kırklareli'nde meydana gelen kaza sonucunda bir SUV aracın devrilmesi sonucu 8 düzensiz göçmen yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Kırklareli'nde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 8 düzensiz göçmen yaralandı.
Yörükbayır köyünde SUV tipi bir aracın ormanlık alanda kaza yaptığını gören avcılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçtaki düzensiz göçmenleri sıkıştığı yerden çıkardı.
Düzensiz göçmenler sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgeden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel