Haberler

Kırklareli'nde SUV Araç Devrildi: 8 Düzensiz Göçmen Yaralandı

Kırklareli'nde SUV Araç Devrildi: 8 Düzensiz Göçmen Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde meydana gelen kaza sonucunda bir SUV aracın devrilmesi sonucu 8 düzensiz göçmen yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kırklareli'nde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 8 düzensiz göçmen yaralandı.

Yörükbayır köyünde SUV tipi bir aracın ormanlık alanda kaza yaptığını gören avcılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki düzensiz göçmenleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Düzensiz göçmenler sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgeden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı

Ekip otosu tırın altına girdi: Bir polisimiz şehit oldu
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merakla beklediği tarihi duyurdu
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

Arne Slot'u gece uyutmayacak gelişme
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.