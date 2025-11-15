Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Kırklareli'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.

Ekipler ayrıca baraj göllerinde de kaçak avlanmaya karşı denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin her alanda sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalıştıklarını ifade eden Karaca, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini bildirdi.