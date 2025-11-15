Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi Yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerdeki balıkların hijyen şartlarını ve boylarını kontrol etti, kaçak avlanmaya karşı baraj göllerinde denetimler yaptı. İl Müdürü Gökhan Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak için sürdürülebilir balıkçılığı hedeflediklerini belirtti.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.
Ekipler ayrıca baraj göllerinde de kaçak avlanmaya karşı denetim yaptı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin her alanda sürdüğünü belirtti.
Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalıştıklarını ifade eden Karaca, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini bildirdi.
