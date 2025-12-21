Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İğneada beldesindeki limanda balıkçı teknelerinde su ürünleri denetimi yaptı. Denetimlerde balıkların avlanabilir boyları ve av araçlarının uygunluğu incelendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki limanda balıkçı teknelerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, avdan limana dönen teknelerdeki balıkların asgari avlanabilir boyları, av araçlarının uygunluğu ile ruhsat ve izin belgeleri incelendi.
Balıkçı teknelerinde avlanan balıkların kota uygunluğu, miktar doğruluğu ve taşıma koşulları da kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin devam edeceğini belirtti.