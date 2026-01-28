Haberler

Kırklareli'nde sis etkili oldu

Kırklareli'nde gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini 40 metrenin altına düşürdü. Sürücüler trafikte zorluk yaşarken, polis ekipleri önlemler aldı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
