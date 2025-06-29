Kırklareli'nde Sınır Güvenliği ve 'Hoş Geldin Bebek' Projeleri Görüşüldü

Kırklareli'nde Sınır Güvenliği ve 'Hoş Geldin Bebek' Projeleri Görüşüldü
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Kırklareli'nde valilikte gerçekleştirilen toplantıda, sınır güvenliği yatırımları değerlendirildi ve Vize ilçesindeki 'Hoş Geldin Bebek' Projesi hakkında bilgi verildi. Vali Turan, sınır güvenliğinin önemine vurgu yaparken, Belediye Başkanı Özalp yeni doğan bebeklerin ailelerine hediyeler dağıttı.

Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından ilgili kurum müdürleri, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sınır güvenliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Turan, sınır bölgesinde yatırımların sürdüğünü belirtti.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi

Vize ilçesinde "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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