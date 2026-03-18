Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu

Kırklareli Valiliğince şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kırklareli Valiliğince şehitler için mevlit programı düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, müezzin Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Ardından İl Müftü Vekili Nurettin Güneş vaaz verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin yalnızca bir savaşın adı değil, inancın ve imkansızlıkların nasıl aşabileceğinin, vatan sevgisinin her türlü zorluğun üstünde tutulduğunun, millet olma şuurunun bir destana dönüştüğünün en güçlü nişanesi olduğunu söyledi.

Çanakkale'de yokluk içerisinde gösterilen azim, cesaret ve fedakarlığın bir milletin karakterini ortaya koyduğunu ifade eden Turan, "Bugün bizlere düşen görev bu kutsal emaneti korumak, milli birlik ve beraberliğimizi her şart altında muhafaza etmek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve bu yüksek sorumluluk bilincini gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Turan, şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiğini dile getirdi.

Programa, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
